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"Şimdi anlaşmayı gördünüz mü?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Murat Karayılan, sabahleyin Kandil'den açıklama yaptı. 'Erdoğan, Kandil'i bitirmek istiyor. Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılan bir kurşundur. Onların karşısındakilere oy verin' diyor. Şimdi anlaşmayı gördünüz mü?" - "Geçen yıl 275 mafya örgütünü çökerttik. Milletimize musallat olana biz musallat oluruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan, sabahleyin Kandil'den açıklama yaptı. 'Erdoğan, Kandil'i bitirmek istiyor. Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılan bir kurşundur. Onların karşısındakilere oy verin' diyor. Şimdi anlaşmayı gördünüz mü?" dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de son 7 yılda çeşitli olaylar aracılığıyla karışıklık çıkarıldığını belirten Soylu, bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Soylu, "Gezi olaylarında bu ülkenin faizi yüzde 3,5-4 idi. Gezi bitti, faiz 15'e çıktı. Kim kaybetti? Türkiye, 150 milyar dolar para kaybetti." dedi.

- PKK elebaşı Karayılan'ın açıklaması

Bu ülkenin huzurunu kimseye bozdurmayacaklarını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Murat Karayılan, sabahleyin Kandil'den açıklama yaptı. 'Erdoğan, Kandil'i bitirmek istiyor. Kandil'i ortadan kaldırmak istiyor. Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılan bir kurşundur. Onların karşısındakilere oy verin' diyor. Şimdi anlaşmayı gördünüz mü? Şereflikoçhisar, pazar günü Murat Karayılan'a, PKK'ya güzel bir cevap verecek mi?"

Soylu, Saadet Partisini, "Kürdistan" ifadesi kullanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi YSK'ya şikayet etmediği için eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile FETÖ ve PKK'nın sözleşme imzaladıklarını ifade eden Soylu, Şereflikoçhisarlılardan pazar günü bu sözleşmeyi imza atanların suratlarına çarpmalarını istedi.

- Uyuşturucudan ölümler

Soylu, uyuşturucu kullanımından dolayı Avrupa'da her 1 milyonda 24 kişinin, Türkiye'de ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunu daha da düşüreceklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla daha huzurlu bir Türkiye'ye gidildiğini anlatan Soylu, "Geçen yıl 275 mafya örgütünü çökerttik. Milletimize musallat olana biz musallat oluruz." dedi.

Konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere karanfil atan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Murat Karayılan PKK Şereflikoçhisar

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