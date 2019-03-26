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"Şimdi bizden intikam almaya çalışıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Şimdi bizden intikam almaya çalışıyorlar. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Kılıçdaroğlu üzerinden, Saadet Partisi üzerinden, İYİ Parti üzerinden yapıyorlar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terörün bitme noktasına geldiğini vurgularken, "Şimdi bizden intikam almaya çalışıyorlar. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Kılıçdaroğlu üzerinden, Saadet Partisi üzerinden, İYİ Parti üzerinden yapıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde halka hitap ederken, Türkiye'ye döviz operasyonu yapıldığını söyledi.

Soylu, "Bir taraftan 15 Temmuz darbesini yapan o hainler, Amerika'nın uşakları, Pensilvanya'daki şarlatan, bitirmediler. Ardından dolar saldırısı, döviz operasyonu yaptılar Türkiye'ye. Yaptılar değil mi? Döviz operasyonu yaptılar. Neden? İstedikleri şuydu, 'Türkiye seçime gidiyor, önümüzdeki 4,5 yıl da seçim yok. Hükümeti burada biraz zayıflatırsak, Cumhur İttifakı'nı burada biraz daha zayıflatırsak işte önümüzdeki 4,5 yıl geçtiğimiz 7 yıl gibi analarından emdiği sütü burnundan getiririz.' Dertleri bu." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadelenin başarıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da terörü bitirdik. Doğu ve Güneydoğu'da bunların hareket kabiliyetini engelledik. Dertleri, 'Nasıl siz 94 belediyemizi elimizden alırsınız. Bizim paramızın dağa gitmesini engellersiniz. Adamların, kızların dağa gitmesine engel koyarsınız? Nasıl bizim hareket kabiliyetimizi dağıtırsınız?' diye şimdi bizden intikam almaya çalışıyorlar. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Kılıçdaroğlu üzerinden, Saadet Partisi üzerinden, İYİ Parti üzerinden yapıyorlar." dedi.

- "Sözleşmeyi imzalamışlar biliyor musunuz?"

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan" açıklamasına tepki gösteren Soylu, şunları kaydetti:

"Suratında meymenet olmayan bir adam var. Allah rabbiyesini suratından almış bir adam var; Sezai Temelli. Ne dedi; Kürdistan'da biz kazanacağız, dedi mi? Batı'da da AKP'ye, MHP'ye kaybettireceğiz dedi mi? Peki, siz hiç Kılıçdaroğlu'ndan,'Ya Sezai Temelli, sen edepsiz bir adamsın. Türkiye'de Kürdistan var mı?' diye bir soru duydunuz mu? Peki şu siyasete baş olmak için girip de şu an kuyruk olan Meral Akşener'den böyle bir söz duydunuz mu? Peki, rahmetli Erbakan'ın partisini aynı zamanda Milli Görüşü, iki milletvekili 24 Haziran'da çıkarmak için PKK'ya yaslayan Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Peki, İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı var İmamoğlu, ondan böyle bir söz duydunuz mu? Peki, Ankara'da Mansur Yavaş var, ondan bir söz duydunuz mu?"

Soylu, "Sözleşmeyi imzalamışlar biliyor musunuz? Çünkü adam ondan sonra durmadı bir söz daha söyledi; bizim oylarımızla kazanacaksınız, dedi. 'Pazartesinden sonra alacaklarımızı alacağız' dedi." ifadesini kullandı.

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Bayrampaşa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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