İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terörün bitme noktasına geldiğini vurgularken, "Şimdi bizden intikam almaya çalışıyorlar. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Kılıçdaroğlu üzerinden, Saadet Partisi üzerinden, İYİ Parti üzerinden yapıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde halka hitap ederken, Türkiye'ye döviz operasyonu yapıldığını söyledi.

Soylu, "Bir taraftan 15 Temmuz darbesini yapan o hainler, Amerika'nın uşakları, Pensilvanya'daki şarlatan, bitirmediler. Ardından dolar saldırısı, döviz operasyonu yaptılar Türkiye'ye. Yaptılar değil mi? Döviz operasyonu yaptılar. Neden? İstedikleri şuydu, 'Türkiye seçime gidiyor, önümüzdeki 4,5 yıl da seçim yok. Hükümeti burada biraz zayıflatırsak, Cumhur İttifakı'nı burada biraz daha zayıflatırsak işte önümüzdeki 4,5 yıl geçtiğimiz 7 yıl gibi analarından emdiği sütü burnundan getiririz.' Dertleri bu." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadelenin başarıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da terörü bitirdik. Doğu ve Güneydoğu'da bunların hareket kabiliyetini engelledik. Dertleri, 'Nasıl siz 94 belediyemizi elimizden alırsınız. Bizim paramızın dağa gitmesini engellersiniz. Adamların, kızların dağa gitmesine engel koyarsınız? Nasıl bizim hareket kabiliyetimizi dağıtırsınız?' diye şimdi bizden intikam almaya çalışıyorlar. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Kılıçdaroğlu üzerinden, Saadet Partisi üzerinden, İYİ Parti üzerinden yapıyorlar." dedi.