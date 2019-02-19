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"Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Arap Topluluğu Birliği Kuruluş törenine katıldı - "Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla dönüp kendi memleketlerine yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın batısında, Afrin'de yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'ta yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz döndü, yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla dönüp kendi memleketlerine yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın batısında, Afrin'de yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'ta yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz döndü, yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arap Topluluğu Birliği Kuruluş törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, İstanbul'un, İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu şehri birlikte paylaştıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, sizler için, orada yaşayan kardeşlerimiz için, tarifi imkansız acılar meydana getirdi. Suriye'deki iç savaştan dolayı hayatını kurtarmak için yollara düşen milyonlarca kardeşimiz, diğer ülkelerin kapıları yüzlerine kapanırken Türkiye inancından, tarihinden, ecdadından aldığı terbiye ile kültür ile kardeşlerimize kucak açtı, kapısını açtı, milyonlarca kardeşimizi bağrına bastı. Bizim inancımızda ölüm korkusu ile yaşayana, zorda olana, darda olana yardım vardır. Çünkü biz 3 kıta 7 denizde, 6 asır hüküm süren Osmanlı'nın torunlarıyız. Misafir severiz. Her zaman yardıma ihtiyacı olanların, kardeşlerimizin yanındayız."

Farklılıkların, geleceği zenginleştireceğine inandığını kaydeden Yıldırım, eğer kendilerinin aynı duruma düşmesi durumunda Arapların, Suriyelilerin aynısını yapmaktan zerre kadar çekinmeyeceğini ifade etti.

Suriyelilerin anavatanlarında huzur içerisinde yaşayabilmeleri için Türkiye'nin o topraklarda terörü kökünden kazımak amacıyla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Yıllardır bizim ülkemizin de başına bela olan bölücü PKK terör örgütü, şimdi Suriye'de. Onun devamı olan YPG/PYD terör örgütünü, o topraklardan temizlemek... Oralar sizin topraklarınız... Sizler oradaydınız, Suriyeli kardeşlerimiz oradaydı, bu iç savaştan yararlanarak bu teröristler o toprakları işgal ettiler. Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla dönüp kendi memleketlerine yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın batısında, Afrin'de yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'ta yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz döndü, yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz. İnşallah orası da her türlü terör tehdidinden kurtulduktan sonra burada geçici olarak bizde bulunan kardeşlerimiz oraya dönüp yerleşecekler. Türk ve Arap coğrafyası arasında daima bağlar güçlü olmuştur. Tarih boyunca devam eden kültür alışverişimiz, bütün dünyada ilgiyle izlenen şu sıralardaki Türk dizileri sayesinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır."

Yıldırım'a programda, birlik yetkililerince Mescid-i Aksa'nın tablosunu hediye edildi.

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Arap Derneği binali yıldırım

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