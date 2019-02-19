İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla dönüp kendi memleketlerine yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın batısında, Afrin'de yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'ta yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz döndü, yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arap Topluluğu Birliği Kuruluş törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, İstanbul'un, İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu şehri birlikte paylaştıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, sizler için, orada yaşayan kardeşlerimiz için, tarifi imkansız acılar meydana getirdi. Suriye'deki iç savaştan dolayı hayatını kurtarmak için yollara düşen milyonlarca kardeşimiz, diğer ülkelerin kapıları yüzlerine kapanırken Türkiye inancından, tarihinden, ecdadından aldığı terbiye ile kültür ile kardeşlerimize kucak açtı, kapısını açtı, milyonlarca kardeşimizi bağrına bastı. Bizim inancımızda ölüm korkusu ile yaşayana, zorda olana, darda olana yardım vardır. Çünkü biz 3 kıta 7 denizde, 6 asır hüküm süren Osmanlı'nın torunlarıyız. Misafir severiz. Her zaman yardıma ihtiyacı olanların, kardeşlerimizin yanındayız."