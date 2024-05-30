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Şimdi de flört varyantı! "Ülkemizde de yayılacağını biliyoruz" diyerek uyardı: Bu yaza damgasını vuracak!

30.05.2024 15:59
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Tüm dünyaya kabusu yaşatan koronavirüs mutasyonlarla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Covid-19'un 'flirt (flört)' varyantı olarak kayıtlara geçen bu yeni türünün ortaya çıktığını ve yayılmaya başladığını belirten Göğüs Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz tatili için uyardı. Özkaya "Bu yaza damgasını vuracak" ifadesini kullandı.

Şimdi de flört varyantı! "Ülkemizde de yayılacağını biliyoruz" diyerek uyardı: Bu yaza damgasını vuracak!

Havaların ısınmasıyla yaz tatili için geri sayım başlarken; Covid-19 virüsün, 'flirt' isimli yeni bir varyant ile yayılmaya başladığı belirtildi. Son günlerde özellikle Amerika’dan bildirilen Covid-19'un yeni varyantının Avrupa’ya doğru yayıldığını ifade eden Göğüs Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, tatil öncesi dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"YENİ BİR MUTANT VİRÜS ORTAYA ÇIKTI: FLIRT"

Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Neredeyse 3’te 1 vakanın bu yeni virüs mutandı ile enfekte olduğunu biliyoruz. Bu virüs mutandı ‘omicron’ ailesinin yeni mutandı. Geçirdiği mutasyonlardan aldıkları isimlerin baş harfini koyarak yeni bir mutant virüs ortaya çıktı. Bunun adı da flirt.

Ülkemizde henüz tespit edilmedi. Avrupa’da ve Amerika’da başlayan bu salgın ülkemize er geç gelecek diye biliyoruz. Amerika ve Avrupa bu konuda biraz daha rahatlar çünkü onlar yaz aylarında açık havada oldukları için bunun çok yayılacağını düşünmüyorlar. Bizim ülkemiz coğrafi konum olarak biraz farklı.

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"ÜLKEMİZDE DE YAYILACAĞINI BİLİYORUZ"

Yaz ayları gelmesiyle yurt dışı tatilleri başlayacak. Tatilden sonra, hacdan gelen vatandaşlarımızla birlikte yaz aylarının getirdiği düğün ve bayram gibi toplu aktiviteler nedeniyle ülkemizde yayılacağını biliyoruz" diye konuştu.

"KANSER HASTALARI RİSK ALTINDA"

Flirt varyantının Türkiye'de en sık kalan omicron ailesinin bir varyantı olduğuna dikkat çeken Özkaya, "Virüsü de hastalığı da tedavisini de biliyoruz. Test yapmaya gerek yok. Elbet ülkemize de bu varyant gelecek. Flirt insanlarda uzamış şikayetlere neden oluyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Bir gün çok iyi kalkıyorsunuz, bir gün eklem ağrıları, halsizliğiniz başlıyor.

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"SON GÜNLERDE VAKALAR GELMEYE BAŞLADI"

Öksürüğünüz bir türlü geçmiyor. Tam adına uygun bir şekilde flört eder gibi dalgalanmalarla seyrediyor. Son günlerde özellikle Covid-19'un ilk başında gördüğümüz vakalar gelmeye başladı. İlk başlarda akciğer tutulumlar çok görüyorduk. 2024 yılı başından itibaren neredeyse hiç akciğer tutulumu görmemiştik ama bu son günlerde vakalar gelmeye başladı. Özellikle kanser hastaları risk altındadır. Kemoterapi alan, vücut direnci düşük kişiler akciğer tutulumu ile geliyorlar. Özellikle yurt dışı tatilinden ve hacdan dönen kişilerin yaşlı ve vücut direnci düşük kişilerle bir araya gelmesini önermiyoruz” şeklinde konuştu.

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"BU YAZA DAMGASINI VURACAK"

Kanser hastası bir kişinin akciğerleri üzerinde örnek veren Özkaya, “60 yaşının üstünde olduğu ve kemoterapi aldığı için virüsün kolayca ciğerlere indiğini görüyoruz. Bu yaza damgasını vuracak yeni virüsün bu olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yaz tatili koronavirüs
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