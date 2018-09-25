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Şimdi de General Mobile Discovery satacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

A101 şimdi de General Mobile Discovery satmaya hazırlanıyor. Peki, A101 General Mobile Discovery modelini kaç TL’den satışa sunacak? İşte A101’de satılacak olan General Mobile Discovery’in fiyatı!

Şimdi de General Mobile Discovery satacak!

Bim’in iPhone ve PlayStation hamlelerine karşılı vermek isteyen A101, uzun bir süredir gözünü General Mobile cephesine dikmişti. General Mobile’ın telefonlarını uygun fiyata satışa sunan A101, şimdi de uygun fiyatlı General Mobile Discovery kampanyası ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

A101 giriş seviyesi telefon olan General Mobile Discovery modelini çok uygun fiyata satacak. 4.7 inç ekran ile gelen telefon, gücünü 1.2 GHz hızında çalışan Quad Core işlemciden ve 1 GB RAM’den alıyor. 8 Megapiksel arka ve 2 Megapiksel ön kamera ile gelen General Mobile Discovery, 16 GB dahili depolama birimine sahip. Bu depolama microSD kart ile arttırılabiliyor.

Android 4.2 Jelly Bean gibi eski bir işletim sistemi ile kutusundan çıkan General Mobile Discovery, 2 yıllık garanti ile A101 mağazalarında 699 TL’den satışa sunulacak. 27 Eylül tarihinden itibaren satılacak olan bu telefonun giriş seviyesi bir model olduğunun altını çizelim.

Yükselen kurlar karşısında 699 TL’ye sıfır telefon bulmak çok zor. Ancak bu fiyata alınacak olan telefondan çok bir şey beklememek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile Discovery teknoloji

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