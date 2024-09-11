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  4. Şimdi de itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi konuştu! Salim'in üvey annesi eve gelip bunu söylemiş: 'Nevzat da tutuklanacak'

Şimdi de itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi konuştu! Salim'in üvey annesi eve gelip bunu söylemiş: 'Nevzat da tutuklanacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.09.2024 21:25
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükselirken, itirafçının eşi de konuştu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar dün abisinin ailesiyle tehdit edildiğini açıklamıştı. Bahtiyar'ın eşi de Salim'in üvey annesinin evlerine gelerek "Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak dedi" diye konuştu.

Şimdi de itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi konuştu! Salim'in üvey annesi eve gelip bunu söylemiş: 'Nevzat da tutuklanacak'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olayda amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Anne ve baba ile aile fertlerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltında bulunuyor.

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YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada canilerin cezalarını alacaklarını ifade ederek gözaltındaki 22 kişinin yarın adliyeye sevk edileceğini söyledi.

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KARDEŞİ KONUŞMUŞTU

Narin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçının kardeşi dün muhabire mesajlar atarak Salim'in abisini, ailesiyle tehdit ettiğini açıklamıştı.

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İtirafçının kardeşi muhabire mesajlar attı! 'Abim parayı kabul etmedi, ailesiyle tehdit edildi' İtirafçının kardeşi muhabire mesajlar attı! 'Abim parayı kabul etmedi, ailesiyle tehdit edildi'

"NEVZAT DA TUTUKLANACAK"

Bu sefer de itirafçının eşi konuştu. A Haber canlı yayınında muhabire açıklamalar yapan Bahtiyar'ın eşi, Salim'in üvey annesinin evlerine gelerek "Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak dedi" diye konuştu.

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İşte o açıklamalar:

"Süheyla Özkan Salim'in üvey annesi bize geldi cesedin bulunduğu gün. Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak dedi. Yemek yedi ve Arif Güran'ın evine gitti."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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