Şimdi de Suriyeli engelli gençlere ilham oluyor

YUSUF KOYUN - Adana'da yaptığı çalışmalarla 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünyaya İlham Veren 10 Gönüllü" arasında gösterilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın eski oyuncusu Celal Karadoğan, kurucusu olduğu Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünde Suriyeli gençlerin de sporla tanışıp yaşama tutunmasına katkı sağlıyor. Bir yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan Celal Karadoğan, gençliğinde ise hayattan kopmayarak tekerlekli sandalye basketbolu yapmaya başladı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda da yer alan ve uluslararası şampiyonalarda forma giyen Karadoğan, geçirdiği bir sakatlık nedeniyle basketbolu bırakıp, bir süre de masa tenisi oynadı. Engellilerin eğitim sorununa çözüm üretmek için arkadaşlarıyla 2005 yılında Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünü kuran Karadoğan, o günden bu yana gençler için gönüllü çalışmalar yürütüyor. Yaptığı çalışmalarla 2013 yılında BM tarafından "Dünyaya İlham Veren 10 Gönüllü" arasında gösterilen Karadoğan, engelli gençlerin spordan sanata kadar çeşitli alanlarda yer almasına katkı sağladı.

Çalışmalarına Suriye'deki iç savaş nedeniyle engelli kalan ve ardından Türkiye'ye sığınan gençleri de dahil eden Karadoğan, savaş mağdurlarının hayattan kopmamasını sağlayıp başarılı birer sporcu olmasını hedefliyor. - "Başarılı olacaklarına inanıyorum" Celal Karadoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 13 yıldır faaliyetlerini yürüttüklerini anlatarak engellilerin yanı sıra diğer gençleri de çalışmalarına dahil ettiklerini söyledi. Atletizm, badminton, bocce ve yüzme branşlarında sporcular yetiştirdiklerini belirten Karadoğan, Çukurova Üniversitesinde de 3 engelli sporcularının eğitim gördüğünü vurguladı. Karadoğan, bunların dışında üniversiteye hazırladıkları çok fazla sporcuları olduğunu aktararak "Öncelikli amacımız örgün eğitim içinde yer alan engelli gençleri bulup desteklemek ve bunun yanında onların sportif becerilerini geliştirerek hayata aktif katılımlarını sağlamak." dedi. Çalışmalarına Suriyeli engelli gençleri de dahil ettiklerini ifade eden Karadoğan, bu sporculara paralimpik branşlarda eğitim verdiklerini dile getirdi.

Karadoğan, sporun hayatındaki yerine ve Suriyeli engelli gençler için önemine dikkati çekerek "Benim spora başlamamla bir hayat amacım olmuştu. Şimdi aynı şeyin Suriyeli engelli gençler için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacaklarına inanıyorum." diye konuştu. Suriyeli engelliler içerisinde büyük bir genç nüfus olduğuna işaret eden Karadoğan, şunları söyledi: "Ben paralimpik oyunların geleceği Suriyeli engelli çocuklarda olabilir diye düşünüyorum. Şu an dünyadaki en büyük ampute çocuk popülasyonu bu coğrafyada bulunuyor. Eğer doğru planlama yapılır, bu çocuklar engelli sporlarına dahil edilirse yıllar içerisinde çok ciddi başarılar elde edebilecek kişiler çıkabilir." - "Hedefim başarılı bir sporcu olmak" Suriyeli 13 yaşındaki bedensel engelli sporcu Mecit Hüseyin de ailesiyle beş yıldır Adana'da yaşadığını ve son iki yıldır kulüpte spor yaptığını belirtti. Hüseyin, ağırlık kaldırma, bocce, cirit ve gülle branşlarında eğitim aldığını anlatarak "Hedefim başarılı bir sporcu olmak." dedi.