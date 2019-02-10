"Şimdi diğer hükümetlerin de Türkiye'ye katılma zamanı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Direktörü Kenneth Roth, Uygur Türklerine yönelik "korkunç tutumu" dolayısıyla Çin'i doğrudan eleştiren ilk Müslüman ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Şimdi diğer hükümetlerin de Türkiye'ye katılma zamanıdır." dedi.
HRW Direktörü Roth, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlallerini sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Çin'e yönelik tepkisine işaret eden Roth, Türkiye'nin, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ihlallerini "insanlık adına büyük bir utanç kaynağı" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.
Türkiye'nin, Çin'in zorla İslam'ı terk etmeleri için 1 milyon Uygur Müslümanına yönelik toplu tutuklamalarına tepki gösterdiğini vurgulayan Roth, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, (Uygur Türklerinin) 'toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldığına' dikkati çekti. Bu, büyük bir mesele: Çin'i Uygur Müslümanlarına yönelik korkunç tutumu dolayısıyla doğrudan eleştiren ilk Müslüman ülke ve bu konuda en güçlü Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerden biri. Şimdi diğer hükümetlerin de Türkiye'ye katılma zamanıdır. Bir sonraki adım, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara ve diğer Müslümanlara yönelik zulmü hakkında soruşturma başlatması olmalıdır."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet eden Aksoy, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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