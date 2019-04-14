Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Komiseri Smail Chergui, hükümet ile silahlı gruplar arasında şubat ayında barış anlaşması imzalanan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette, silahları susturma zamanının geldiğini belirtti.

Chergui, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile geldiği başkent Bangui'de basına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Afrika Direktörü Koen Vervaeke'nin de kendilerine katılacağını belirtti.

"Bu ortak ziyaretin amacı, herkese barış anlaşmasındaki sorumluluklarını hatırlatmak." diyen Chergui, barış, istikrar ve diyaloğun her geçen gün daha da arttırılmasını beklediklerini kaydetti.

Chergui, "Şimdi, silahları susturma zamanı." dedi.

AfB, AB, BM'den yetkililerin 4 günlük ortak ziyaretinde, 6 Şubat'ta ülkede imzalanan barış anlaşmasına uluslararası toplumun desteğinin vurgulanması öngörülüyor.

Yetkililerin, OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera ile görüşmesi bekleniyor.

- OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

