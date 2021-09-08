Şimdi sıra Samsung Galaxy S22’ye geldi! Yeni detaylar var

Buna göre, Galaxy S22 serisinde Galaxy Z Fold 3 gibi bir ekran altı kamera olmayacak. Samsung ile ilgili sızıntılarla tanınan bir Twitter kullanıcısı, teknolojinin henüz seri üretim için yeterince gelişmiş olmadığını bildirdi. Daha fazla insanın büyük olasılıkla S serisini satın alacağı düşünüldüğünde, Samsung’un arzu edilenden daha düşük performanslı bir selfie kamerayla satışları sabote etmek istemeyeceğinden bu teknolojiyi yeni S serisinde kullanmaması son derece mantıklı.

İŞTE GALAXY S22 SERİSİNİN EKRAN ÖZELLİKLERİ

Samsung, öne bakan kamera için delikler açmaya devam ederken, iddialara göre ekranların boyutunda büyük bir değişiklik yapıyor. Galaxy S22 6.06 inç, Galaxy S22 Plus ise 6.55 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bunlar sırasıyla 6,2 inç ve 6,7 inç ekrana sahip Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus’a kıyasla daha küçük.

Samsung Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra’ya göre neredeyse hiç değişmeyen 6.81 inç ekrana sahip olacak. Kaynak, Samsung’un ekran boyutlarındaki bu önemli farkla Plus ve Ultra modellerini düzgün bir şekilde ayırt etmeye çalıştığını söylüyor.

Samsung’un Snapdragon 895 işlemcili telefonları anavatanı Güney Kore’ye gönderme olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Ancak, düşük verim nedeniyle yalnızca S22 Ultra, Exynos 2200 yonga setine sahip olabilir.

Tron ayrıca Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus’ın 50MP sensör ve iki 12MP sensör içeren üçlü arka kameralara sahip olacağını açıkladı. Galaxy S22 Ultra için arkada dört kamera olacak – bir 108MP ana sensör, üç adet 12MP sensör ve bir lazer otofokus modülü. Bakalım önümüzdeki günlerde de nasıl detaylar gelecek?

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