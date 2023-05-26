'Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz' Sinan Oğan'ın 'Talebim olmadı' açıklamasına böyle yanıt verdi! Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu'ndan 'makam' talep ettiniz

14 Mayıs'taki seçimlerinin ardından dağılan ATA İttifakı'nın ilk turda cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan'ın 28 Mayıs için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek açıklamasının yankıları sürüyor. 14 Mayıs'tan sonra her iki adayla da görüşen Sinan Oğan'ın 'Erdoğan' kararıyla birlikte 'Erdoğan'ın kazanması durumunda Oğan'a bakanlık verilebileceği' iddiaları ortaya atılmıştı.

"KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜM, HİÇBİR TALEBİM OLMADI"

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında kararının gerekçesini açıklarken söz konusu iddialara da değinen Sinan Oğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Orada da hiçbir talebim olmadı. Şunları şunları verebiliriz dediler ama ben bir prensip ortaya koydum ilkelerimiz ortaya koydum. 'Siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız?' dedim. Söyledikleri beni ikna etmedi. Orada kırmızı çizgimiz HDP idi. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim?"

MANSUR YAVAŞ'TAN ÇARPICI YANIT

Oğan'ın bu konuşmasındaki "Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Orada da hiçbir talebim olmadı" açıklamasına Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Oğan'ın sözlerini alıntılayan Mansur Yavaş, "Oğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'makam' talebi olduğunu' öne sürdü.

"ŞİMDİ TABANINIZI NASIL İKNA EDECEKSİNİZ"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oğan'a "Hayır Sinan Oğan bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerine yer verdi.

OĞAN: İSTİKRARA VURGU YAPARAK CUMHUR İTTİFAKI'NI TERCİH ETTİK

Sinan Oğan dün akşamki konuşmasında Cumhur İttifakı'na desteğinin gerekçesini açıklarken ayrıca şunları söylemişti:

Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim; 20-21 yıllık bir iktidar karşısında siz parlamentoyu dahi alamamışsınız ya! Neyi konuşuyorsunuz? Bu ülkede yeni geçilen sistemde parlamento ile cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alan tarafın cumhurbaşkanlığını alması bu ülkenin geleceği ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın Erdoğan benim babamın oğludur. Ben bir Türk milliyetçisi olarak ülkemde siyasi çıkmazlar istemiyorum, parlamentonun kitlenmesini istemiyorum. Biz özellikle istikrara vurgu yaparak tercihimizi Cumhur İttifakı'ndan yana yaptık."

"BÖYLE BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞMEDİ"

Oğan'ın bu açıklamalarına da yanıt veren Mansur Yavaş, yaptığı ikinci paylaşımla "Sayın Sinan Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi." yanıtını verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sinan Oğan'ın desteğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken 'pazarlık' iddialarına da yanıt vererek şunları söylemişti:

"Bize katılımı herhangi bir pazarlık falan değil. Şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi sağ olsun çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli bir gelişme."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İDDİALARA YANIT

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Oğan'ın desteğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gündem olan iddialara da yanıt verip "Bize katılımı herhangi bir pazarlık falan değil. Şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi sağ olsun çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli bir gelişme" ifadelerini kullanmıştı.