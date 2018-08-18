HABER

"Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan: - "Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük" - "Kadınlarımız bu büyük başarının ortağıdır. Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#MilletBirHedefBir" heştegiyle AK Parti'nin 6. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, açıklamasında, "AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların bu büyük başarının ortağı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.