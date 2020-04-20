Şimdi Twitch ile YouTube düşünsün: Facebook Gaming uygulaması geliyor!

Twitch ve Mixer oyuncuların mesken tuttuğu sosyal medya platformları. Bu mecralarda çeşitli yayıncılar ve gamer'lar, oyun içi yayınlar yaparak oyunculardan gelir elde ediyorlar. Tabi Twitch ve Mixer gibi uygulamalar da bu gelirden paylarını alıyorlar. Bu iki uygulamada bir süre önce bir rakip daha gelmişti. O da Facebook'un oyun platformu Facebook Gaming'in ta kendisiydi. Fakat bir sorun vardı; Twitch ve Mixer mobil tarafta da güçlüyken, Facebook Gaming böyle bir güce sahip değildi. Ancak o güç Facebook'un eline de geçmek üzere.

FACEBOOK GAMİNG MOBİLE GELİYOR

Facebook, Facebook Gaming'in mobil uygulamasını çıkartmaya hazırlanıyor. Facebook Gaming uygulaması, diğer platformlar gibi yayınları iOS ve Android platformları üzerinden izlemeye izin verecek. Ancak bundan fazlası da Facebook'un oyun uygulamasının bünyesinde bulunacak.

MOBİL OYUNLAR FACEBOOK GAMİNG'TE CANLI YAYINLANACAK

Facebook mobil cihazlardan yayın yapmaya da izin verecek. Go Live özelliği sayesinde Facebook Gaming kullanıcıları, ekranlarını yansıtarak mobil oyunları Facebook üzerinden canlı olarak izleyicileriyle paylaşabilecek. İşin en can alıcı kısmı ise gelirler kısmında yaşanacak.