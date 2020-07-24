Şimdiki Aklım Olsaydı Netflix dizisi eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildi!

Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi yeni bir Netflix orijinal yapımı yerli dizi olarak ekranlara gelmek için hazırlanıyordu. Ancak Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi çekimlerine 1 gün kala içerisinde eşcinsel karakter bulunduğu için iptal edildi. İnternet ortamında dolaşan bilgi Netflix’e yakın bir kaynak tarafından da doğrulandı.
İddialara göre çekim izinleri alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunuldu. Dizide bulunan bir eşcinsel karakter sebebiyle Bakanlık tarafından dizinin çekimlerine ret cevabı geldi. Eşcinsel karakterin dizinin ana karakteri olmadığı, yan karakterlerden bir tanesi olduğu ve küçük bir hikayeye sahip olduğu söyleniyor. Yine de Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi için ret kararı geldi.
BBC Türkçe tarafından edinilen bilgilere göre Netflix tarafı senaryoyu değiştirip tekrar diziyi çekmek yerine orijinal fikirden uzaklaşılacağı nedeniyle çekimlerin iptal edilmesine karar verdi. Dizinin senaristi olan Ece Yörenç de Altyazı Fasikül’e yaptığı bir açıklama ile Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin eşcinsel karakter sebebiyle çekimlerine izin verilmediğini belirtmişti. İlk karara göre dizideki eşcinsel karakter çıkarılıp yeniden çekimlere başlanılacaktı. Ancak sonrasında bu karar Netflix tarafından değiştirildi.
Önceki bilgilere göre ekibin ortak kararı ile eşcinsel karakter çıkarılmış ve Bakanlık’tan çekim için izin alınmıştı. Ancak edinilen bilgilere göre Netflix yetkilileri 14 Temmuz’da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin iptal edilmesine karar verdi. İptal kararı ise çekim gününe 1 gün kala, 15 Temmuz günü oyunculara ve tüm ekibe bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Netflix; gelecek projelerini de düşünerek iptal kararı verdi. Orijinal senaryoda değişikliğe gidilmesinin prensiplerine aykırı olması sebebiyle projeyi değiştirmek yerine tamamen iptal etti. BBC Türkçe’ye açıklamalarda bulunan Şimdiki Aklım Olsaydı senaristi Ece Yörenç ise konuyla ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve projenin ölmemesi, başka bir coğrafyada hayat bulması için uğraştıklarını belirtti. Çağan Irmak tarafından yönetilecek olan Şimdiki Aklım Olsaydı oyuncuları arasında Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu bulunacaktı.
Netflix tarafından konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığından da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un danışmanı Bakanlığın herhangi bir sansür uygulamasının bulunmadığını belirtti. Şimdiki Aklım Olsaydı Netflix dizisinin iptalinden sonra şirketin Türkiye’deki çekimlerini durduracağı yönündeki iddialar sonucunda ise Netflix resmi bir açıklama yaptı ve bu iddiaları yalanladı.
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