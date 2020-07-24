Şimdiki Aklım Olsaydı Netflix dizisi eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildi!

Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi yeni bir Netflix orijinal yapımı yerli dizi olarak ekranlara gelmek için hazırlanıyordu. Ancak Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi çekimlerine 1 gün kala içerisinde eşcinsel karakter bulunduğu için iptal edildi. İnternet ortamında dolaşan bilgi Netflix’e yakın bir kaynak tarafından da doğrulandı.

Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi neden iptal edildi?

İddialara göre çekim izinleri alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunuldu. Dizide bulunan bir eşcinsel karakter sebebiyle Bakanlık tarafından dizinin çekimlerine ret cevabı geldi. Eşcinsel karakterin dizinin ana karakteri olmadığı, yan karakterlerden bir tanesi olduğu ve küçük bir hikayeye sahip olduğu söyleniyor. Yine de Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi için ret kararı geldi.

BBC Türkçe tarafından edinilen bilgilere göre Netflix tarafı senaryoyu değiştirip tekrar diziyi çekmek yerine orijinal fikirden uzaklaşılacağı nedeniyle çekimlerin iptal edilmesine karar verdi. Dizinin senaristi olan Ece Yörenç de Altyazı Fasikül’e yaptığı bir açıklama ile Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin eşcinsel karakter sebebiyle çekimlerine izin verilmediğini belirtmişti. İlk karara göre dizideki eşcinsel karakter çıkarılıp yeniden çekimlere başlanılacaktı. Ancak sonrasında bu karar Netflix tarafından değiştirildi.