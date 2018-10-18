MAGAZİN

Şimdilerde paraya para demiyor! İşte Nusret'in doğduğu ev

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, memleketi Erzurum'a gitti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Erzurum'a gidip doğduğu toprakları ziyaret etti.

'Burası benim doğduğum ev!'

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Doğduğu evi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçe altına; 'Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev' notunu düştü.
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Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı; 1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.
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2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve Karsınızda bir dünya markası. Hepimizin markası hepimizin başarısı.
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Şimdilerde dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan Gökçe, New York'ta açtığı dükkâna 800 metre uzaklıktaki 1+1 süitine geceliği 3 bin TL ödediği haberleriyle gündeme gelmişti...
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nusret doğduğu ev Erzurum

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