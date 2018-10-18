Şimdilerde paraya para demiyor! İşte Nusret'in doğduğu ev

2 / 12

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı; 1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.