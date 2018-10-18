Şimdilerde paraya para demiyor! İşte Nusret'in doğduğu ev

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Erzurum'a gidip doğduğu toprakları ziyaret etti.
'Burası benim doğduğum ev!'
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Doğduğu evi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçe altına; 'Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev' notunu düştü.
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Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı; 1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.
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2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve Karsınızda bir dünya markası. Hepimizin markası hepimizin başarısı.
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Şimdilerde dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan Gökçe, New York'ta açtığı dükkâna 800 metre uzaklıktaki 1+1 süitine geceliği 3 bin TL ödediği haberleriyle gündeme gelmişti...
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