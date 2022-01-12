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Şimdiye kadar bildiklerinizi unutun! Uzmanlardan dezenfektan ve çamaşır suyu uyarısı

12.01.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte öne çıkan kişisel hijyenin öneminin artık 2 kat daha fazla olduğunu vurguladı. Bilimsel araştırmalar hijyen alışkanlıkları sayesinde pek çok enfeksiyon hastalığının önlenebileceğini gösteriyor. Sadece beden temizliğine değil ortak kullanılan telefon, kapı ve pencere kollarının temizliğine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Şimdiye kadar bildiklerinizi unutun! Uzmanlardan dezenfektan ve çamaşır suyu uyarısı

İlk olarak 2011 yılında Türkiye’de gündeme gelen Dünya Hijyen Günü, her yıl 16 Ocak’ta anılıyor. Uzmanlar, mikroorganizmaların öldürülmesi için eller en az 20-30 saniye boyunca köpürtülerek normal sabunla yıkanmasını ve cilt temizliğinde çamaşır suyu kullanımından kesinlikle uzak durulmasını tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, temizlik ve hijyenin insan sağlığı açısından önemine değindi ve önemli tavsiyelerde bulundu.

ETKİLİ KORUNMA İÇİN KİŞİSEL TEMİZLİK ŞART

Sağlığa zarar verecek etkenlerden korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünün hijyen olarak tanımlandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, “Temizlik ve hijyen kavramları, kişisel ve toplumsal gelişimin en önemli basamaklarından biridir. Yapılan bilimsel araştırmalar, hijyen alışkanlıkları ile pek çok enfeksiyon hastalığının önlenebileceğini gösteriyor. Son iki yıl içinde görülen Covid-19 pandemisi ile birlikte önemi daha da anlaşıldı ki birçok bulaşıcı virüsten, bakteriden, parazitten ve mantardan korunmanın en etkili yolu, kişisel temizliğimize özen göstermektir.” ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLER KULLANILMALI

Dr. Songül Özer, “Çevre temizliğinde kullanılan dezenfektan ve deterjanlar doğru seçilmeli. Teması halinde insana zarar vermeyecek olanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından onay almış ve kullanımına izin verilmiş ürünler tercih edilmeli.”

"ÇAMAŞIR SUYU GEREKLİ DEĞİL"

Ellerin yıkanmasında da, genel vücut ve yaşanılan çevrenin temizlenmesinde de aşırıya kaçmamak gerektiğini belirten Dr. Özer, “Özellikle ellerin her defasında antiseptik solüsyonlarla yıkanması, çok sıcak sularla veya çok uzun süre yıkanması, mikropların öldürülmesinde gerekli değil. Aksine ellerin derisine zarara vererek, çeşitli cilt hastalıklarına neden olduğunu söylemekte fayda var. Yine ellerin normal sabun dışında çamaşır suyu gibi dezenfektanlarla yıkanması son derece zararlı. Çamaşır suyu enfeksiyonlardan korunmada hiç gerekli olmadığı gibi cilde zarar vererek, korunmayı sağlayan cildin üst tabakasının soyulmasına ve istenmeyen yan etkilere, uzun süre tedavi gerektiren deri hastalıklarına neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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