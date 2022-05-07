Şimdiye kadar döktüğünüz için pişman olacaksınız! Cinsel gücü uçuruyor

Nohut hem faydaları hem de lezzetiyle çoğu kişinin favorileri arasında yer alıyor. Kalori değeri yüksek olan nohut, A, C, E, K ve B grubu vitaminleri ile fosfor, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içerir. Karbonhidrat açısından zengindir ayrıca baklagiller arasında en çok protein içeren nohuttur. Besin değerleri açısından zengin olan nohutun faydaları da fazladır.
İçerisinde nohut bulunan bir yemek yapmadan önce birçok kişi bir gece öncesinden suda nohudu bekletir ve nohudun şişmesini sağlar. Nohut yemeği yapmadan önce bu su dökülür! Nohut suyunu dökmeyip sağlığınız için kullanabilirsiniz.
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