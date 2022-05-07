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Şimdiye kadar döktüğünüz için pişman olacaksınız! Cinsel gücü uçuruyor

07.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevilen bakliyatlardan biri olan nohut tek başına enfes bir lezzettir. Sert olan nohutun yemekten önce tam kıvamına gelmesi için bir gece önceden suda bekletilir. Nohutu yapmadan önce yıkar ve suyunu dökeriz. Büyük hata! Nohut suyunun vücuda ve sağlığa inanılmaz faydaları var. Özellikle erkeklerde cinsel gücü ve sperm sayısını artırmasıyla ön plana çıkan nohut suyu cilt güzelliğinden ödem atmaya kadar birçok konuda destek oluyor.

Şimdiye kadar döktüğünüz için pişman olacaksınız! Cinsel gücü uçuruyor

Nohut hem faydaları hem de lezzetiyle çoğu kişinin favorileri arasında yer alıyor. Kalori değeri yüksek olan nohut, A, C, E, K ve B grubu vitaminleri ile fosfor, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içerir. Karbonhidrat açısından zengindir ayrıca baklagiller arasında en çok protein içeren nohuttur. Besin değerleri açısından zengin olan nohutun faydaları da fazladır.

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İçerisinde nohut bulunan bir yemek yapmadan önce birçok kişi bir gece öncesinden suda nohudu bekletir ve nohudun şişmesini sağlar. Nohut yemeği yapmadan önce bu su dökülür! Nohut suyunu dökmeyip sağlığınız için kullanabilirsiniz.

NOHUT SUYUNUN FAYDALARI

  • Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan nohut suyu, sindirimi hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırır.
  • Doku ve hücrelerin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan nohut suyu, yaralarda iltihap oluşmasını engeller.
  • Cinsel gücü arttıran nohut suyu, erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.
  • Ağız içerisinde oluşan yaralar için nohut suyu ile gargara yapmak oldukça faydalıdır.
  • Cilt sağlığını koruyarak, akne oluşumunu engeller.
  • Romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.
  • Her sabah aç karna nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırır.


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