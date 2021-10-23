Şimdiye kadar hep hatalı yerleştirmişiz! Bulaşıkları makineye düzgün yerleştirebilmek için...

Bulaşık makinenizin performansını en üst düzeye çıkarmak, enerji ve su tasarrufu sağlamak ve aynı zamanda hayatınızı kolaylaştırmak için bulaşıkları doğru şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde cihazın performansı düşebilir ve içerisindekiler düzgün bir şekilde temizlenmeyebilir. Peki cihazı en verimli şekilde kullanmak için bulaşık makinesini nasıl dolduracağınızı biliyor musunuz?

BULAŞIK MAKİNESİ NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Bulaşık makinesinde yıkanabilecek durumdaki tencere ve tavaları makinenizin alt rafına kolayca yerleştirebilirsiniz. Kirli yüzleri içe baksın ki, su onlara kolayca ulaşabilsin.

Yağlı kapları cihazın alt sepetine yerleştirin. Kirli tarafın makinenin içine baktığından emin olmalısınız. Böylece daha fazla su ile temas etmesini sağlarsınız.

Bardaklar ve kaseler bulaşık makinesinin üst sepetine kirli taraf su ile temas edecek şekilde yerleştirilmeli.

Makinedeki ısıtma elemanı genellikle alttadır. Bu nedenle, erimemesi veya hasar görmemesi için saklama kapları ve diğer plastik eşyalar makinenin üst rafına yerleştirilmeli.

Kesme tahtası bulaşık makinesinin alt bölmesine yerleştirilmeli. Ancak kesme tahtalarını elde yıkamak, bulaşık makinesinde ısıdan zarar görmelerini önleyebilir.

Çatalları, kaşıkları ve bıçakları suyun temas etmesi ve iyice temizlenmesi için mümkün olduğunca birbirinden uzağa yerleştirin.

Diğer mutfak gereçleri su girişini engellememesi için üst rafa yatay olarak konulmalı.

Makinenizi tıka basa doldurmaktan kaçının. Ürünleri eşit bir şekilde her tarafına dağıtın.

BULAŞIK MAKİNENİZE BUNLARI KOYMAYIN!

Bazı malzemeler bulaşık makinenize zarar verebileceği gibi kendileri de zarar görebilir. Makinenizin bir anda arıza vermesi ya da yeni aldığınız bir mutfak gerecinin kısa sürede deforme olmasını engellemek için bu ürünleri makinenizden uzak tutmanızda fayda var.