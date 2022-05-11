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Şimdiye kadar satılan en büyük elmas! Fiyatı dudak uçuklattı

11.05.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’deki müzayedede 228,31 karatlık elmas yaklaşık 19 milyon dolara alıcı buldu. Öte yandan The Rock (Kaya) isimli elmas, müzayedenin en değerli parçası olarak dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Şimdiye kadar satılan en büyük elmas! Fiyatı dudak uçuklattı

Christie’s Müzayede Evi tarafından Cenevre’de düzenlenen açık artırmada 228,31 karatlık The Rock (Kaya) isimli elmas 18 milyon 767 bin 214 dolara alıcı buldu. The Rock şimdiye kadar bir müzayedede satılan en büyük beyaz elmas oldu.

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DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Four Season Hotel des Bergues’te Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen Magnificent Jewels Müzayedesinde satışa sunulan 228,31 karatlık olağanüstü elmas The Rock (Kaya), 18 milyon 767 bin 214 dolara alıcı buldu. Christie’s Müzayede Evi’nin alacağı satış komisyonlarıyla birlikte elmasın alıcısına 21 milyon 895 bin 121 dolara mal olduğu açıklandı.

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Müzayedeyi yöneten Christie’s Cenevre Mücevher Bölümü Başkanı Max Fawcett yaptığı açıklamada, armut şekilli ve mükemmel bir simetriye sahip olan The Rock için “Şimdiye kadar bir müzayede satışa çıkarılan en nadir mücevherlerden biri” tanımını yaptı.

MÜZAYEDENİN EN DEĞERLİ PARÇASI

Magnificent Jewels müzayedesinde, Harry Winston, Cartier, Van Cleef & Arpels gibi en ünlü mücevher evlerinden tarihi ve modern dönemlere ait en seçkin mücevherler satışa sunulurken, The Rock elması müzayedenin en değerli parçası olarak dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü Fransız mücevher şirketi Cartier tarafından üretilen armut şekilli bir elmas olan The Rock mükemmel cilaya ve simetriye sahip. Ağırlığı 61,3 gram, boyutları 5,4 x 3,1 santimetre olan The Rock G renginde ve VS1 berraklığında. Elmasın ayrıca Amerika Gemoloji Enstitüsü tarafından düzenlenmiş “D’den Z’ye renk aralığındaki mevcut en büyük armut şekilli elmas” olduğunu ifade eden bir raporu bulunuyor. (İHA)

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İsviçre
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