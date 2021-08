Şimdiye kadarki en büyük araştırma! 'mRNA' koronavirüs aşısı güvenli mi?

"mRNA" koronavirüs aşısının güvenli olup olmadığı tartışılmaya devam edilirken The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma gerçeği gözler önüne serdi. 884 bin aşılı ile 884 bin aşısız kişinin karşılaştırıldığı çalışmada mRNA aşısının ciddi bir yan etkisinin olmadığı ve güvenli olduğu tespit edildi. Çalışmanın şimdiye kadar bu konuda yapılmış en büyük araştırma olduğu belirtilirken aşının pıhtılaşma yapmadığı, nadir miyoperikardit ve basit lenf şişmesi gibi yan etkileri olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

"GÜVENLİ BİR AŞI"

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız kişi karşılaştırılarak BioNTech mRNA aşısının yan etkileri araştırıldı. Şimdiye kadar yapılan en büyük çalışma bu. Sonuçlar her zaman söylediğimiz gibi, güvenli bir aşı. Pıhtılaşma yapmıyor, nadir miyoperikardit, basit lenf şişmesi vb.

Böylesine büyük bir kohort çalışmadan sonra aşı güvensizdir diyebilmek için ancak bu kadar büyük bir çalışma gerekir. Artık aşının güvenli olup olmadığı hususu ile ilgili bilimsel olmayan görüşler yerine bilime güvenerek hareket etmek gerekiyor.

Koronavirüs enfeksiyonunun etkileriyle ilgili oldukça fazla çalışma var. Hastalığı geçirenler kalp, sinir, böbrek, sindirim sistemi ve neredeyse tüm sistemleri ilgilendiren ciddi sorunlar ile karşılaşıyor ve bu riskler enfeksiyonu geçirmeyenlere göre yüzlerce kat fazla.

"BİLİME GÜVENMEK DAHA AKILLICA BİR SEÇİM"

Her gün onlarca analiz yayınlanıyor, aşıların güvensiz olması, en ufak bir tereddüt olması durumunda 1 kişiye daha aşı yapılamayacağını bilmek gerekiyor. Saçma sapan komplo teorileri ile akılları bulandırmadan ciddi regülasyonlara ve bilime güvenmek daha akıllıca bir seçim.

Bu tabloda da aşı ile koronavirüs hastalığının riskleri karşılaştırılıyor, hastalığın kendisinin koruyucu olan aşının risklerinden kat ve kat fazla olduğunu gösteriyor. Aşının minimal riskini büyütüp hastalığın kendisine daha fazla güvenmek akıl dışı bir durum.

"AŞININ ÇOK MİNİMAL RİSKLERİNİ KABUL ETMEK NEDEN ZOR?"

Belki bu gün hastalığı geçirmediniz fakat koronavirüs artık aramızda ve bir yere gitmeyecek, er ya da geç herkes bu hastalık ile tanışacak. Bu sebeple aşılı olmayı önemsiyor ve öneriyoruz. Aşısız yüzlerce riski almak yerine aşının çok minimal risklerini kabul etmek neden zor?

Bu tabloda 100.000 kişide riskler de yer alıyor hem hastalığın hem aşının karşılaştırılması. Sarı olanlar hastalığın kendi riskleri, maviler ise aşının riskleri (Kovid-19 100 bin kişide 125 böbrek hastalığına sebep olurken, -5 değeri aşı mesela). Siz hangisini tercih ederdiniz?

