Şimdiye kadarki en büyük DDoS saldırılarından biri püskürtüldü! Gelen detaylar şoke etti

DDoS saldırıları internet dünyasını tehdit etmeyi sürdürüyor. Bu tür saldırılar, çok sayıda istek göndererek bir internet sitesinin olağan bir şekilde çalışmasını engellemeyi amaçlamalarıyla biliniyorlar. Şimdi ise bugüne kadarki en güçlü DDoS saldırılarından birinin engellendiği ortaya çıktı.

15 MİLYONDAN FAZLA İSTEK İLE DOLDURDULAR

Cloudflare'ın açıklamasına göre; bu haftanın başlarında şimdiye kadar denenmiş en büyük DDoS saldırılarından biri belirlendi. Tanımlanamayan bir kripto para platformuna yapılan saldırı, 15 saniyeden kısa sürdü. Saldırı engellenirken, eylemin arkasındaki kişilerin, ağı 15 milyondan fazla istekle doldurduğu bildirildi.

HOSTING SAĞLAYICILARI ŞÜPHESİ

Cloudflare'a göre, saldırıyı gerçekleştirmekten sorumlu botnet, dünya çapında 112 ülkeden 6.000 botu temsil ediyordu. Saldırının, savunmasız Java tabanlı uygulamaları çalıştıran hosting sağlayıcılarının sunucularından yararlandığına inanılıyor. Bu sunuculara yama uygulanmadığına veya güncellenmediğine yönelik iddialar da var.

TRAFİK ANALİZİ O ANLARI GÖSTERDİ

Şirketin trafik analizi saldırıdaki keskin artışı gösteriyor. Saldırının başladığı vakitlerde (22:21:15) platform 500 bin ile 1 milyon arasında istek kaydetti.

Beş saniye içinde bu sayı neredeyse 3 milyona ulaştı. Bu noktada saldırının yoğunluğu arttı ve sonraki beş saniye içinde yaklaşık 15,3 milyon istek geldi. Birkaç saniye sonra, Cloudflare saldırıyı hafifletmeyi başardı ve trafik modelleri beklenen seviyelere tekrar döndü.

ENDONEZYA İLK SIRADA

Şirketin verilerine göre, saldırı trafiğinin yaklaşık yüzde 15'i Endonezya'dan gelirken, onu Rusya, Brezilya, Hindistan, Kolombiya ve ABD takip ediyordu. Mühendisler ve güvenlik uzmanları, saldırıların belirlenen 112 ülkenin tamamında 1.300'den fazla farklı ağdan kaynaklandığı sonucuna vardı.

