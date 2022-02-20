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  4. Şimdiye kadarki en büyük güneş patlaması yakalandı! Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) önemli açıklama

Şimdiye kadarki en büyük güneş patlaması yakalandı! Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) önemli açıklama

20.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solar Orbiter uzay aracı, Güneş'teki en büyük patlamayı kaydetmeyi başardı. 15 Şubat'ta yaşanan olay hakkında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bir açıklama yapıldı. ESA, bunun, şimdiye kadar tek bir anda gözlemlenen en büyük olay olduğunu aktardı.

Şimdiye kadarki en büyük güneş patlaması yakalandı! Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) önemli açıklama

Milyarlarca megaton gücündeki güneş patlamaları, bazen insanların ciddi şekilde endişelenmesine neden oluyor. Çünkü, bu patlamalar sonrası ortaya çıkan kütlenin Dünya'ya yönelmesi sonucu, iletişimde ve elektrik iletiminde aksaklık gibi bazı önemli sorunların yaşanabilmesi mümkün. Bu sorunların nelere yol açabileceği bilinirken, Solar Orbiter uzay aracı ise geçtiğimiz günlerde çok önemli bir olayı kaydetti.

GÜNEŞ'TEKİ EN BÜYÜK PATLAMA!

Solar Orbiter uzay aracı, devasa bir güneş patlamasını yakaladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bunun, şimdiye kadar tek bir anda gözlemlenen en büyük olay olduğunu ve güneş aktivitesini daha iyi anlamak için ortak NASA-Avrupa misyonuna katkıda bulunacağını söyledi.

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DÜNYA İÇİN TEHLİKE VAR MI?

Daha önce de belirttiğimiz üzere, güneş patlamalarının zaman zaman uydulara, elektrik hatlarına ve diğer önemli altyapılara zarar verdiği biliniyor.

Ancak ESA, 15 Şubat Salı günü kaydedilen olayda, ortaya çıkan kütlenin gezegenimize doğru ilerlemediğinin altını çizdi.

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