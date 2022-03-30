Şimdiye kadarki en büyük hacklerden biri! Ronin Network'ten yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çalındı

Siber saldırganlar, merkezi olmayan finans (DeFi) alanına da yöneldi. Bu alanda yer alan Poly Network, geçtiğimiz aylarda hack'lenmiş ve bilgisayar korsanları 600 milyon doları aşan bir kripto para soygunu gerçekleştirmişlerdi. Şimdi ise Axie Infinity'nin altyapısındaki Ronin Network, benzer bir soyguna maruz kaldı.

625 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Kullanıcıların oyun oynayarak kripto para kazanmasını sağlayan popüler kripto oyunu Axie Infinity'nin altyapısında yer alan blok zinciri Ronin'den yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çalındığı aktarıldı.

ETHEREUM VE USDC ÇALDILAR

Soygunda şu anda yaklaşık 600 milyon dolar değerinde olan 173.600 Ethereum ve 25.5 milyon dolara sabitlenmiş bir kripto para birimi olan USDC çalındı. Sky Mavis, çalınan kripto paraları kurtarmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Şirket, "Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz. " dedi.

ŞİMDİYE KADARKİ SALDIRILARIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Ronin'in hacklenmesi, merkezi olmayan finans (DeFi) alanındaki şimdiye kadarki en büyük hacklerden biri olarak gösteriliyor.



