Şimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde buldu

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen Mars kaşifi uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars'a iniş yapmıştı. Ajansın Mars Keşif Programı'nın parçası olarak yapılan araç, bu yılın şubat ayında 245,76 metre ile Mars’ta en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti. Bir süredir Mars'ta araştırmalar yapan Perseverance şimdi ise Mars’ta yaşam olup olmadığına dair çok önemli bir ipucu yakaladı.

PERSEVERANCE MARS'TA ORGANİK MADDE KEŞFETTİ

CNN'in NASA'ya dayandırdığı haberine göre, Mars'taki Jezero Krateri'nde çalışmalar yapan Perseverance aracı, Mars'ta yaşamın var olup olmadığını belirleme görevinde şimdiye kadarki en önemli örneklerden bazılarını topladı.

Yakın zamanda toplanan örneklerden birkaçı, Jezero Krateri'nin 3,5 milyar yıl önce potansiyel olarak yaşanabilir ortamlara sahip olduğunu gösteren organik maddeler içerdiğini gösterdi. Proje bilim insanı Ken Farley, “Delta üzerinde araştırdığımız kayalar, görevde bulduğumuz en yüksek organik madde konsantrasyonuna sahip” dedi.

Görev ekibi, Perseverance'ın örneklediği kayalardan birine Wildcat Ridge adını verdi. Söz konusu kaya, muhtemelen milyarlarca yıl önce çamur ve ince kumun buharlaşan tuzlu su gölüne yerleşmesinin sonucunda oluştu. Araç kayanın yüzeyini kazıyarak çıkardı ve onu Yaşanabilir Ortamları Organikler ve Kimyasallar için Tarama (SHERLOC) olarak bilinen bir aletle analiz etti.

Yapılan analiz, organik minerallerin muhtemelen aromatikler veya sülfatlara bağlı kararlı karbon ve hidrojen molekülleri olduğunu ortaya koydu. Genellikle tortul kayaçların katmanları içinde sıkıştırılmış halde bulunan sülfat minerallerinin, oluşturdukları sulu ortamlar hakkındaki bilgileri koruduğu belirtildi.

Perseverance ve Curiosity araçları daha önce Mars'ta organik madde bulmuştu. Ancak bu kez yapılan tespit, yaşamın bir zamanlar var olabileceği bir bölgede gerçekleşti.



