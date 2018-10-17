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Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınan Simge Barankoğlu satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı.

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı.

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''Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosu ile ünlenen Simge Barankoğlu, geçen yıl da Beyaz Show'a katılmıştı.

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Simge Barankoğlu'nun gözaltına alındığına ilişkin haber sosyal medyada da gündem yarattı.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu son olarak elektronik sigara reklamında yer aldığı için gözaltına alınmıştır.

İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 635 Bin civarında takipçi mevcuttur. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Elektronik sigara korktun mu? :))
İyi olmuş. Ne zaman iyi birşey yaptılar?
Korktun mu???
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