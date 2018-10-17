Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

İnternette 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla bilinen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'un gözaltına alındığına ilişkin haber gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya yayınladığı videolar ile tanınan Simge Barankoğlu, geçen yıl Beyaz Show'a katılmıştı.
İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı.
Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu son olarak elektronik sigara reklamında yer aldığı için gözaltına alınmıştır.
İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 635 Bin civarında takipçi mevcuttur. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.
Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.
Adı Soyadı: Simge Barankoğlu
Memleket: İzmir (İzmir’de yaşıyor)
Yaş: Doğum tarihi ve yaşı bilinmese de tahminen 23 yaşlarında
Meslek: İnstagrammer
Göz rengi: Siyah
Saç Rengi: Siyah
İlişki Durumu: İlişkisi var
Facebook: sbarankoglu1
İnstagram: sbarankoglu1
Twitter: sbarankoglu1
Snapchat: sbarankoglu1
DİĞER BİLGİLER
Sevgilisinin Adı Soyadı: ***
Baba Adı: ***
Ana Adı: ***
Kaç Kardeş: ***
Kilosu: 53
Boyu: 173
Eğitim durumu: Lisans
Okumuş olduğu bölüm: ***
Okul: Adnan Menderes Üniversitesi
En sevdiği renk: ***
Kendisi korktun mu ??? lafı ile fenomen olmuştur.
1 ay içerisinde, 400 bini aşkın kişi tarafından İnstagram hesabı takip edilmiştir.
Kedileri çok sever.
Simge Barankoğlu Örümcek Korktun mu? Yılan Korktun mu? videosu ile bir anda hafızalara kazınan ünlü fenomenler arasına dahil olmuştur. Kimdir? aslen nereli? kaç yaşında? boyu, kilosu ve kısaca hayatı hakkında merak edilen soruların cevaplar.
İnstagram ve Youtube fenomeni olarak son günlerde Yılan korktun mu?, örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Halil Söyletmez ilede video çeken Simge Barankoğlu yaşantısını İzmir‘de sürdürmektedir.
İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 642 Bin civarında takipçi mevcuttur. Maalesef doğum tarihi ve yaşı tam olarak bilinmemektedir. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.
Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.
En son videolarında ise farklı bir akım ile youtube üzerinden paylaşımlar yapmakta, ayrıca makyaj ürünü, elektronik sigara, zayıflatıcı ürün tanıtımları ile reklam dünyasına adım atmış gibi görünüyor.
Beyaz Show programına da konuk olmuş ve o ünlü korktun mu? repliğini programda tekrarlamıştır.
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Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...
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