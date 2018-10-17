Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

İnternette 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla bilinen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'un gözaltına alındığına ilişkin haber gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya yayınladığı videolar ile tanınan Simge Barankoğlu, geçen yıl Beyaz Show'a katılmıştı.

SİMGE BARANKOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR? (HAYATI-BİYOGRAFİSİ)

Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu son olarak elektronik sigara reklamında yer aldığı için gözaltına alınmıştır.

İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 635 Bin civarında takipçi mevcuttur. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.

SİMGE BARANKOĞLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Simge Barankoğlu

Memleket: İzmir (İzmir’de yaşıyor)

Yaş: Doğum tarihi ve yaşı bilinmese de tahminen 23 yaşlarında