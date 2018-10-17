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Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Simge Barankoğlu kimdir? sorusu dakikalar önce internette belki de en çok aranan soru haline geldi. Gözaltına alınan Simge Barankoğlu'nun hayatına dair bilgileri, örneğin Simge Barankoğlu nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları bu haberimizde sizleri bekliyor. Sosyal medyanın en çok takipçi sahibi isimlerinden biri olan Simge Barankoğlu hakkında tüm bilgiler burada...

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

İnternette 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla bilinen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'un gözaltına alındığına ilişkin haber gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya yayınladığı videolar ile tanınan Simge Barankoğlu, geçen yıl Beyaz Show'a katılmıştı.

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SİMGE BARANKOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR? (HAYATI-BİYOGRAFİSİ)

Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu son olarak elektronik sigara reklamında yer aldığı için gözaltına alınmıştır.

İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 635 Bin civarında takipçi mevcuttur. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.

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SİMGE BARANKOĞLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Simge Barankoğlu

Memleket: İzmir (İzmir’de yaşıyor)

Yaş: Doğum tarihi ve yaşı bilinmese de tahminen 23 yaşlarında

Meslek: İnstagrammer

Göz rengi: Siyah

Saç Rengi: Siyah

İlişki Durumu: İlişkisi var

Facebook: sbarankoglu1

İnstagram: sbarankoglu1

Twitter: sbarankoglu1

Snapchat: sbarankoglu1

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DİĞER BİLGİLER

Sevgilisinin Adı Soyadı: ***

Baba Adı: ***

Ana Adı: ***

Kaç Kardeş: ***

Kilosu: 53

Boyu: 173

Eğitim durumu: Lisans

Okumuş olduğu bölüm: ***

Okul: Adnan Menderes Üniversitesi

En sevdiği renk: ***

Kendisi korktun mu ??? lafı ile fenomen olmuştur.

1 ay içerisinde, 400 bini aşkın kişi tarafından İnstagram hesabı takip edilmiştir.

Kedileri çok sever.

Simge Barankoğlu Örümcek Korktun mu? Yılan Korktun mu? videosu ile bir anda hafızalara kazınan ünlü fenomenler arasına dahil olmuştur. Kimdir? aslen nereli? kaç yaşında? boyu, kilosu ve kısaca hayatı hakkında merak edilen soruların cevaplar.

İnstagram ve Youtube fenomeni olarak son günlerde Yılan korktun mu?, örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Halil Söyletmez ilede video çeken Simge Barankoğlu yaşantısını İzmir‘de sürdürmektedir.

İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 642 Bin civarında takipçi mevcuttur. Maalesef doğum tarihi ve yaşı tam olarak bilinmemektedir. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.

En son videolarında ise farklı bir akım ile youtube üzerinden paylaşımlar yapmakta, ayrıca makyaj ürünü, elektronik sigara, zayıflatıcı ürün tanıtımları ile reklam dünyasına adım atmış gibi görünüyor.

Beyaz Show programına da konuk olmuş ve o ünlü korktun mu? repliğini programda tekrarlamıştır.

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