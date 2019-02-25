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Simge bu defa çok cüretkar

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Simge ‘nin “Aşkın Olayım” parçasının klibi, içerdiği cüretkar sahnelerle büyük yankı yarattı. Güzel ve başarılı şarkıcı, şarkısıyla olduğu kadar klibiyle de çok konuşuluyor.

Simge bu defa çok cüretkar

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge, son çıkardığı albümü “Ben Bazen” ile dijital mecrada 100 milyonun üzerinde tıklanarak dijital olarak en çok satan ve stream (dijital ortamda dinlenme) / izlenme rakamına ulaştı.

Simge Fotolar (3)

2 ayrı Altın Plak da aldığı son albümünden “Ben Bazen” ve “ Öpücem” şarkılarından sonra; “Aşkın Olayım” şarkısına da klip çeken Simge yine çok konuşulacak bir klibe imza attı.

Simge Fotolar (4)

Sözü, müziği ve düzenlemesi Onur Özdemir ‘e ait olan “Aşkın Olayım” şarkısının klibi için Murat Joker ‘in kamerasının karşısına geçen Simge ‘ye Portekiz’ li model Marcos Santos eşlik etti.

Simge Fotolar (5)

“Aşkın Olayım” şarkısının cüretkar sahneleri sosyal medyada büyük yankı yarattı. Simge’nin müzikal başarısının yanında güzelliğine de övgü yağdıran sevenleri, genç şarkıcıya tam destek verdi.

Simge Fotolar (6)

Simge Fotolar (1)

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