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Simge’den şok itiraf: Düğünümden 1 gün önce evlenmekten vazgeçtim!

17.05.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnaval’da Duygu Atakan’ın sunduğu “Duygu’nun Pijama Partisi” programına konuk olan İrem Derici ve Simge Sağın eğlenceli sohbetlerde bulundu. Program sırasında ise Simge’nin yaptığı bir açıklama, olay yarattı. Özel bir itirafta bulunan Simge, düğününden bir gece önce evlenmek istemediğini fark ettiğini açıkladı.

21 yaşında evlenen Simge Sağın, düğünden bir gece önce komşusuna giderek evlenmek istemediğini söyledi. Ancak daha sonra istemeyerek de olsa evliliği gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bir süre sonra ise Simge Sağın’ın istemediği evlilik, ayrılıkla sonuçlandı.

"Babam kalp krizi geçirdi"

Karnaval’da yayınlanan ve sunuculuğunu Duygu Atakan’ın yaptığı “Duygu’nun Pijama Partisi’ adlı programın konuğu İrem Derici ve Simge Sağın oldu. Eğlenceli anlara sahne olan programa Simge’nin yaptığı şok itiraf damga vurdu.
Simge Sağın, 21 yaşında her ne kadar istemese de gerçekleştirdiği evliliğinden bahsederken, “Ertesi gün o kadar istemedim ki evlenmeyi, babam o gün kalp krizi geçirdi ve düğünüme gelemedi” dedi.
Ünlü popçu 21 yaşındayken, düğününe bir gece kala evlenmekten vazgeçtiğini ve o evliliği, düğüne saatler kala istemediğini fark ettiğini açıkladı.
Sağın, bir gemide gerçekleşecek olan ve tüm hazırlıkların tamamlandığı düğüne sadece saatler kala, bir komşusuna giderek aslında evlenmek istemediğini ve verdiği karardan pişman olduğunu açıkladığını söyledi.
Evlenme kararından vazgeçmesine rağmen istemeyerek de olsa o gün henüz 21 yaşında, nikah masasına oturduğunu dile getirdi.
Simge Sağın’ın yaptığı bu erken evlilik daha sonra boşanmayla sonuçlandı. Sağın evlilik ile ilgili; “Evlendiğimde evliliğin bana uygun olmadığını fark ettim, evliliğe çok sıcak bakmıyorum. Çok da değil baya soğuğum.” Dedi.
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İrem Derici Simge Sağın
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