Simge Fıstıkoğlu: Medyada kadın yöneticiler az

Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı, Avukat ve Arabulucu Necmiye Özkul, "8 Mart, eşit hak ve ücret için mücadele eden 129 kadının aslında bize göre şehit olduğu bir gün. O günden bugüne mücadele devam ediyor. Örgütlü mücadelenin kazandırdığını söylüyoruz. 8 Mart hediye alışverişi değil özünde emekçi kadınların günüdür" dedi.

YASALAR YETERLİ, UYGULAMADA SORUN VAR

Eğitimin önemine dikkat çeken Özkul, "Yasalarımız yeterli ama uygulayıcılarda sorun var, geriye gidişler oluyor. Zihniyet ve uygulamada sorunlar var ve zaman zaman bu sorunlar ciddi anlamda tıkanmalara sebep oluyor. Bunların giderilmesi, farkındalık çalışmalarının yapılması lazım" diye konuştu.

"KADINLARA ÖZEL GÜNE İHTİYAÇ DUYMAYALIM"

Anatoli'nin kurucusu Beyhan Bağış ise, "Uzun vadede kadınlara adanan bir gün olması kulağa hoş bir şeymiş gibi gelse bile ileride eksikliklerden kaynaklanan bu konuyla ilgili özel günlere ihtiyaç olmayacağı günleri hayal ediyorum. Erkekler günü yok çünkü farklı platformlarda eşitler. Kadınların eğitim hakkı, seçme seçilme hakkı, hukuksal ve sosyo-ekonomik hakta gelişmeler oldu ama bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kat etmemiz gereken çok yol var" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE ÇOK GÜVENİYORUM"

Sunucu ve spiker Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu da, "Eğer bir mesleğin, cinsiyetin günü varsa onun derdi var demektir. 365 günün içinde 'kadınlar günü' deme ihtiyacı hissediyorsak, bu kadınların ne kadar çok derdi olduğunu anlatıyor. Bu günü sadece iş hayatıyla da sınırlandırmamak lazım. Doğaya, ailesine, canlıya emek veren tüm kadınların günü olmalı. En kısa sürede Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını umut ediyorum. Gençlere çok güveniyorum, onlar tüm bu eşitsizlikleri kırabilecek güçte. Genç kızların bilhassa güçlerini en kısa sürede fark etmelerini umuyorum" dedi.