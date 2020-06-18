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Simge Fıstıkoğlu NTV'den ayrıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

NTV'nin deneyimli spikerlerinden Simge Fıstıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ile kanaldan ayrıldığını duyurdu. Fıstıkoğlu yaptığı açıklamada "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Simge Fıstıkoğlu NTV'den ayrıldı!

Bir dönem NTV ana haber bültenini sunan Simge Fıstıkoğlu, 5 yıldır görev yaptığı NTV ve Doğuş Yayın Grubu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Deneyimli spiker, kişisel Twitter hesabından veda mesajı yayınlayarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Fıstıkoğlu paylaşımında, "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

DSADAD


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