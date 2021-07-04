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Simge Sağın: Alkışlar doğru yolda olduğumun göstergesi

04.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı, Simge Sağın, senfonik ve akustik konserlere devam edeceğini ifade etti. Sağın, "Bu alkışlar benim ne kadar doğru yolda olduğumun göstergesidir" şeklinde konuştu.

Simge Sağın: Alkışlar doğru yolda olduğumun göstergesi

Şarkıcı Simge Sağın, Musa Göçmen yönetiminde Senfonik Orkestra Konseri ile Antalyalıları mest etti. Sağın, akustik konserleri büyük ilgi gördükten sonra bu kez Babil Sanat Organizasyonu ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yarı kapasiteli olarak düzenlenen konserin biletleri günler öncesinden tükendi. Simge Sağın, şarkıları ve sahne şovları ile müzikseverlerden tam puan alırken, kıyafetleri ile de göz kamaştırdı.

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Senfonik ve akustik konserlere devam edeceğini belirten ünlü şarkıcı, "Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinin bir araya geldiği orkestra eşliğinde çok başarılı bir senfonik konserimizi başarı ile tamamladık. Antalyalıların yoğun ilgisine çok teşekkür ederim. Bu alkışlar benim ne kadar doğru yolda olduğumun göstergesidir" dedi.

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Simge Sağın
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