Simge Sağın, 'Aşkın Olayım' klibi için üstsüz poz verdi

Şarkıcı Simge Sağın, yeni şarkısına çektiği kliple yine gündemde.

Son olarak 'Öpücem' şarkısının klibinde kıvrak dansları ve transparan kıyafetiyle çok konuşulan genç şarkıcı, bu kez 'Aşkın Olayım' klibiyle çok konuşuldu.

Simge'nin DMC etiketiyle yayınlanan "Ben Bazen" albümünde yer alan "Aşkın Olayım" isimli şarkısının klibi dün yayınlandı.

Kısa sürede bir hayli izlenme alan klipte, Simge'nin cesur sahneleri çok konuşuldu. Üstsüz kamera karşısına geçen Simge, klibe damga vurdu.

Sağın klibini paylaşıp duygularını şöyle aktardı: "Benim hayalimdi 'Aşkın Olayım'ı yayınlayacağım günün karın yağması... Allah bu dileğimi kabul etti. Kurgu bugün bitti. Bir uyandım dışarıda kar var. Bu arada şarkı albüme giren son şarkı olmuştu. Bir gece canım Onur’um geldi bir şarkı yaptım dedi ve bu şarkıyı dinletti. Bende aşık oldum. Bu arada şarkının okuması demo okumasıdır. Öyle bir aşkla okumuşum ki... O günden bu güne bu anı bekliyordum ve kıymetli şarkım “Aşkın olayım” size emanet güle güle dinleyin..."

Simge'yi daha önce görmediğimizin dışına çıkarak daha cesur sahnelere yer verilen klibi, akıllara Hadise'nin yasaklanan "Sıfır Tolerans" şarkısının klibini getirdi.

