Simge Sağın: Benim adımla ünlülere erotik fotoğraflar yolluyorlar

Simge Sağın, "Bana benzeyen erotik kadın fotoğrafları bulmuş, onları benmişim gibi kafası olmadan karşı tarafa gönderiyor. Sanat camiasından o kadar çok şaşırdığım insanla arkadaş olmuş ki, benimle iki senedir tanışıp konuştuğunu sananlar var." dedi.

Son dönemde pop müziğin yükselen isimlerinden olan Simge Sağın, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Facebook’ta bir hesabı bulunmadığını açıklayan şarkıcı, kendisini 'Simge Sağın' olarak tanıtan, hatta ünlü erkeklere kafası olmayan erotik kadın fotoğraflarını kendisiymiş gibi gönderen bir sahtekar olduğunu anlattı.