Simge Sağın: Benim adımla ünlülere erotik fotoğraflar yolluyorlar

Simge Sağın, "Bana benzeyen erotik kadın fotoğrafları bulmuş, onları benmişim gibi kafası olmadan karşı tarafa gönderiyor. Sanat camiasından o kadar çok şaşırdığım insanla arkadaş olmuş ki, benimle iki senedir tanışıp konuştuğunu sananlar var." dedi.
Son dönemde pop müziğin yükselen isimlerinden olan Simge Sağın, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Facebook’ta bir hesabı bulunmadığını açıklayan şarkıcı, kendisini 'Simge Sağın' olarak tanıtan, hatta ünlü erkeklere kafası olmayan erotik kadın fotoğraflarını kendisiymiş gibi gönderen bir sahtekar olduğunu anlattı.
Simge Sağın
YouTube’da yayınlanan 'Magazin Noteri' programına katılan Sağın, "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi. Ben diye insanlarla konuşuyor, kendisini ben zannediyor ve bir erkek bu. İnanır mısınız ses kayıtlarını dinledim, 'ben Simge sesim gece çok sahne yaptığım için kalın çıkıyor' gibi yalanlar söylüyor ve bunları kulağımla duydum." dedi.
Şarkıcı ayrıca, "Bana benzeyen seksi kadın fotoğrafları bulmuş, onları benmişim gibi kafası olmadan karşı tarafa gönderiyor.
Sanat camiasından o kadar çok şaşırdığım insanla arkadaş olmuş ki, benimle iki senedir tanışıp konuştuğunu sananlar var." şeklinde konuştu.
Simge sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiç mi aklınıza gelmiyor; şayet ben isem görüntülü aramak. Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş."
"Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Hesabı kapattırmak için avukatıma gerekli başvuruları yaptı ama hesap hala açık. Ben Facebook’ta yokum, herkes dikkat etsin."
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