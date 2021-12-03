Simge Sağın cesur tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

Konser için iddialı tercihler yapan Simge Sağın sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Simge konser öncesi hazırlık aşamasını paylaştığı anlarla dikkat çekti.

Sadece gecelikle poz veren Simge hayranlarının dikkatini çekti. Adana konserinde ise Simge siyah pantolon ve sütyen tarzı bir büstiyer giymeyi tercih etti.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Simge'nin iddialı tarzı hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçiler "Açıldıkça açıldın" derken bazı takipçiler ise Simge'nin tarzına hayran kaldı.

Simge konsere hazırlanma dönemiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Konser saatine kadar odamda sadece kuaförüm ve makyözüm olur. Bu süreçte telefonda az zaman geçiririm. Olumsuz hiçbir şey okumam, dinlemem" demişti.

