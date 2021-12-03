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Simge Sağın cesur tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

03.12.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı Simge Sağın, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Düzgün fiziği takipçilerinden her zaman tam not alan Simge son olarak hazırlık aşamasından iddialı karelerini paylaşınca takipçilerini ikiye böldü.

Simge Sağın cesur tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

Konser için iddialı tercihler yapan Simge Sağın sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Simge konser öncesi hazırlık aşamasını paylaştığı anlarla dikkat çekti.

Sadece gecelikle poz veren Simge hayranlarının dikkatini çekti. Adana konserinde ise Simge siyah pantolon ve sütyen tarzı bir büstiyer giymeyi tercih etti.

Ekran Alıntısı

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Simge'nin iddialı tarzı hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçiler "Açıldıkça açıldın" derken bazı takipçiler ise Simge'nin tarzına hayran kaldı.

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Simge konsere hazırlanma dönemiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Konser saatine kadar odamda sadece kuaförüm ve makyözüm olur. Bu süreçte telefonda az zaman geçiririm. Olumsuz hiçbir şey okumam, dinlemem" demişti.

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Simge Sağın
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