Simge Sağın’dan gecelikli poz

Popçu Simge, sözleri Sezen Aksu ve Sibel Algan’a ait ‘Öpücem’ şarkısına klip çekti.

Takipçilerinin bir kısmı Simge Sağın'ın transparan kostümü ile dans ettiği sahneleri, Britney Spears’ın 'Toxic' klibindeki sahneler ile neredeyse aynı olduğunu iddia etti.

Simge Sağın, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken şimdi de gecelikli pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şarkıcı yine 'Öpücem' klibinde giydiği gecelikle objektif karşısına geçti ve bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

37 yaşındaki şarkıcı gecelikli pozunu kalp emojisiyle paylaştı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

