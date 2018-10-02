MAGAZİN

Simge Sağın’dan gecelikli poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

'Öpücem' adlı klibiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı

Simge Sağın’dan gecelikli poz

Popçu Simge, sözleri Sezen Aksu ve Sibel Algan’a ait ‘Öpücem’ şarkısına klip çekti.

Takipçilerinin bir kısmı Simge Sağın'ın transparan kostümü ile dans ettiği sahneleri, Britney Spears’ın 'Toxic' klibindeki sahneler ile neredeyse aynı olduğunu iddia etti.

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Simge Sağın, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken şimdi de gecelikli pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şarkıcı yine 'Öpücem' klibinde giydiği gecelikle objektif karşısına geçti ve bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

37 yaşındaki şarkıcı gecelikli pozunu kalp emojisiyle paylaştı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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