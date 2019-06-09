MAGAZİN

Simge Sağın'ın sahne kıyafetine yorum yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafetiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Sağın'ın kıyafeti sosyal medyaya damga vurdu.

Simge Sağın'ın sahne kıyafetine yorum yağdı

Şarkıcı Simge, Çeşme 'de sevenlerine konser verdi. 37 yaşındaki şarkıcı sahne öncesi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Güzel şarkıcının cesur kıyafetiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcının kıyafetini açık bulan çoğu takipçi paylaşıma tepki gösterdi.

"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ"

Takipçiler, "Hiç giyinmeseydin, giyinmeyi unutanlardan, dekoltenin de bir asaleti olmalı" diye yorumlar yaptı.

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Bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tutulan Simge'ye "Arkadaşlar beach club'ın birinde konser verecek ne giyseymiş? Taşlı tüllü abiye mi?" yorumuyla destek verdi.

Didem Soydan, Merve Özbey ve Derya Uluğ ise arkadaşlarına destek olarak beğeni yorumu yapmayı ihmal etmedi.

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