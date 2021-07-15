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Simge Sağın sahne kostümü ile nefes kesti

15.07.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcı Simge Sağın, uzun bir aradan sonra dün gece Rubato grubuyla birlikte Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Sağın'ın sahne kostümü nefes kesti.

Simge Sağın sahne kostümü ile nefes kesti

Ünlü şarkıcı Simge ve usta müzisyenler Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den kurulu Rubato, dün gece ilk defa Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı.

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İkiliyi izlemeye gelenler Harbiye'nin büyülü havasında hem çok eğlenceli hem çok romantik saatler geçirdi.

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Eğlence ve efkarın aynı sahnede buluştuğu konserde Simge ve Rubato'nun Ercan Saatçi&Ufuk Yıldırım bestesi "Sus", İbrahim Tatlıses klasiklerinden "Kal Benim İçin", Alper Narman&Onurr bestesi "Hu" ve Sezen Aksu şarkılarından "Ben de Yoluma Giderim" düetleri geceye damga vurdu.

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