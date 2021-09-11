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Simge Sağın soluğu hastanede aldı

11.09.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Sağın, önceki gün İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olarak kep attı. Hava koşullarının azizliğine uğrayan Simge Sağın hastanelik oldu.

Simge Sağın soluğu hastanede aldı

Şarkıcı Simge Sağın, 15 sene önce başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden dün akşam kep atarak mezun oldu.

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Mezuniyet sırasında sahneye çıkan Simge Sağın, söylediği şarkılarla mezun olan öğrencileri eğlendirdi. Gece boyunca eski ve yeni şarkılarını söyleyen Simge Sağın, adeta kendi mezuniyetinde şov yaptı.

SİMGE SAĞIN HASTANELİK OLDU

Fakat, dün akşam, yağmur ve rüzgârın azizliğine uğrayan güzel şarkıcı soluğu hastanede aldı.

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Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Simge Sağın, “Dün akşamki mezuniyet töreninde heyecanımda rüzgâra ve yağmura maruz kaldım. Bugün kas spazmı ile hastaneye başvurdum. Ağrılarım yüzünden ne yazık ki bu gece sezon boyunca sahne aldığım mekânda olamayacağım. Tüm gelecek olanlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Simge Sağın, yıllarca ara verdiği İTÜ'den mezun oldu! Ünlü şarkıcı mezuniyet töreninde şov yaptıSimge Sağın, yıllarca ara verdiği İTÜ'den mezun oldu! Ünlü şarkıcı mezuniyet töreninde şov yaptı


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