Simge Sağın Trump Cadde’de sahne alacak

İSTANBUL, (DHA) - Sevilen pop sanatçısı Simge Sağın, erken Sevgililer Günü kutlaması kapsamında 9 Şubat Cumartesi günü 19.00'da Trump Cadde’de konser verecek.
'Miş Miş' adlı parçasıyla büyük bir çıkış yapan şarkıcı Simge Sağın, Trump Cadde sahnesinde 9 Şubat Cumartesi günü sevenleriyle buluşacak.
Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de akşam saat 19:00’da başlayacak konsere katılım ücretsiz.
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