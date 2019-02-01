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Simge Sağın Trump Cadde’de sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sevilen pop sanatçısı Simge Sağın, erken Sevgililer Günü kutlaması kapsamında 9 Şubat Cumartesi günü 19.00'da Trump Cadde’de konser verecek.

Simge Sağın Trump Cadde’de sahne alacak

İSTANBUL, (DHA) - Sevilen pop sanatçısı Simge Sağın, erken Sevgililer Günü kutlaması kapsamında 9 Şubat Cumartesi günü 19.00'da Trump Cadde’de konser verecek.

'Miş Miş' adlı parçasıyla büyük bir çıkış yapan şarkıcı Simge Sağın, Trump Cadde sahnesinde 9 Şubat Cumartesi günü sevenleriyle buluşacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de akşam saat 19:00’da başlayacak konsere katılım ücretsiz.

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