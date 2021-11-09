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Simge Sağın tulumunun düğmelerini açarak poz verdi

09.11.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcı Simge Sağın, şarkılarıyla birlikte sosyal medya hesabından verdiği pozlarla da gündemden düşmüyor. Pandemi sonrasında en fazla konser veren isimlerden biri olan genç şarkıcı kot tulumla verdiği pozuyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Simge Sağın tulumunun düğmelerini açarak poz verdi

Simge Sağın, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Sevilen şarkıları olan Simge Sağın, şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

2010’ların başından itibaren pop müzik piyasasının içinde olan Simge Sağın, yine çok konuşulan bir poza imza attı.

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Kot tulumunun düğmelerini açarak dekolte veren Simge Sağın, karavan önünde çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Simge Sağın’ın cesur pozları çok kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

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Simge Sağın
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