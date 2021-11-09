Simge Sağın tulumunun düğmelerini açarak poz verdi

Simge Sağın, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Sevilen şarkıları olan Simge Sağın, şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

2010’ların başından itibaren pop müzik piyasasının içinde olan Simge Sağın, yine çok konuşulan bir poza imza attı.

Kot tulumunun düğmelerini açarak dekolte veren Simge Sağın, karavan önünde çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Simge Sağın’ın cesur pozları çok kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

