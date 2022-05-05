Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu! "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun"

Simge Sağın Her Şey Aşktan, Üç Kuruş gibi projelerde de yer aldı. 40 yaşındaki sanatçının müzik alanında çok sayıda ödülü bulunuyor. Sık sık sahne alan sanatçı, sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

SİMGE SAĞIN DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Simge Sağın Instagram hesabından yaptığı işleri, sahne anında verdiği pozları paylaşıyor.

Ödüllü şarkıcının kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetleri tercih etmesi dikkat çekti.

Cesur parçalarla sahne alan Sağın'ın son pozuna, "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun", "Sesin çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Şarkı sözleri dile dolanan Simge Sağın, birden fazla kez 'en iyi çıkış yapan sanatçı' ödülü aldı.

Ünlü şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Sağın, zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor.





