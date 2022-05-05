MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu! "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun"

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu! "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun"

05.05.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzülmedin mi?, Miş Miş, Öpücem gibi parçalarla müzik kariyerinde çıkış yakalayan Simge Sağın piyasada 2011'den beri etkin olarak yer alıyor. Müzik piyasasının yanı sıra oyunculuk deneyimleri de olan Sağın, sahne kıyafetleriyle ilgi çekiyor.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu! "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun"

Simge Sağın Her Şey Aşktan, Üç Kuruş gibi projelerde de yer aldı. 40 yaşındaki sanatçının müzik alanında çok sayıda ödülü bulunuyor. Sık sık sahne alan sanatçı, sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

SİMGE SAĞIN DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Simge Sağın Instagram hesabından yaptığı işleri, sahne anında verdiği pozları paylaşıyor.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu!

Ödüllü şarkıcının kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetleri tercih etmesi dikkat çekti.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu!

Cesur parçalarla sahne alan Sağın'ın son pozuna, "Yakıcam buraları o derece yani diyorsun", "Sesin çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu!

Şarkı sözleri dile dolanan Simge Sağın, birden fazla kez 'en iyi çıkış yapan sanatçı' ödülü aldı.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu!

Ünlü şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu!

Sağın, zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor.

Simge Sayın yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Doğandemir'den sütyenli poz! "Melek gibi"Hande Doğandemir'den sütyenli poz! "Melek gibi"
Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...
Mahkum'un Sasha'sından derin göğüs dekolteli pozlar! "Bayram daha da renklendi"Mahkum'un Sasha'sından derin göğüs dekolteli pozlar! "Bayram daha da renklendi"
Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

Şırnak'ta korkunç infaz! Silahla vurulmuş halde bulundular

Şırnak'ta korkunç infaz! Silahla vurulmuş halde bulundular

İlginizi Çekebilir

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.