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'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tam gaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı "1915 Çanakkale Köprüsü"nün denize indirilen Avrupa ve Asya kule keson temellerinin çalışmaları sürdürülüyor.

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tam gaz

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 75 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis olmak üzere toplam 2 bin 919 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere toplam 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor. Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin batısına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.
Bu sene 18 Ocak'ta düzenlenen törenle köprünün en önemli yapılarından biri olan kule keson temellerinin kuru havuz inşaatından alınarak yüzdürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından köprünün en önemli noktaları olan ayak bölümlerindeki çalışmalara hız verildi. Islak havuzdaki imalat çalışmaları ile Asya ve Avrupa ankraj imalatları, Avrupa ve Asya yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya kule temeli için çakıl yataklaması da bitirildi.
Tesviye çalışmaları devam eden ve Avrupa kule temelinde de çakıl yataklama çalışmaları sürdürülen köprünün, proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru mevkisi arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
İnşası tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek. 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.
"2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü çalışma köprü

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