"Simgelerin köprüsü"nde kule kesonları batırılıyor

ÇANAKKALE (AA) - Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule kesonları batırma çalışmaları devam ediyor.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmalarının sona ermesinin ardından iki gün sürecek kule kesonları batırma çalışmalarına başlandı.

Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya batırılacak keson, römorkörlerle yüzdürülüp batırılacağı yere getirildi.

Her iki yakadaki kesonun batırma işleminin ardından kule montajlarına başlanacağı öğrenildi.

- 1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.