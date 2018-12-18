Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (2)- Yeniden

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, Nuri Karaata (35), ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 1036 Sokak'ta meydana geldi. Geçen yaz nişanlanan Nuri Karaata ve Simge Yıldız, iddiaya göre aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle dün akşam tartıştı. İkiliden özel bir hastanede çalışan Simge Yıldız, nişanı bozmak ve ayrılmak istediğini söyledi. Bir balıkçı teknesinde çalışan Nuri Karaata, sabah saatlerinde kullandığı 07 ADS 338 plakalı otomobille Simge Yıldız'ın Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi. Konuşmak istediğini belirten Nuri Karaata, Simge Yıldız'ı alarak aracıyla evden ayrıldı.

'GEL BURAYA, KAÇMA'

Ancak ikili ayrılık meselesi yüzünden araçta tartışmaya başladı. Bir süre sonra Nuri Karaata'nın aracı durdurması üzerine inen Simge Yıldız sokakta koşmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inen Nuri Karaata, Yıldız'a, 'Gel buraya, kaçma' diye bağırdı. Genç kız koşmaya devam ettti. Otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan Nuri Karaata, Yıldız'ı kovalamaya başladı. Yaklaşık 50 metre sonra Nuri Karaata, arkadan 4 el ateş ettiği Simge Yıldız'ı başından ve çeşitli yerlerinden vurdu. Kan içinde yere yığılan Yıldız, yaşamını yitirdi.

NİŞANLISININ YANINA GELDİ SONRA İNTİHAR ETTİ

Simge Yıldız'ın cesedinin yanına gelen Nuri Karaata, bir süre nişanlısının başında bekledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Nuri Karaata, aracına doğru yürüdü. Nuri Karaata, nişanlısının cesedinin yaklaşık 20 metre ilerisinde aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra ikilinin cesetleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayı haber alarak böygeye gelen Simge Yıldız'ın annesi Gülsüm Yıldız, gözyaşı döktü. Polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis, Gülsüm Yıldız'ı ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Diğer yandan Nuri Karaata'nın da olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.