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Simit almaya gitti, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobili alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde simit almak için fırına giden şahsın, içinde eşi ve çocukları bulunan otomobili alev aldı. Yangına müdahale eden vatandaşların olası faciayı önlediği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Atabey Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan simit fırınına gelen bir kişi, içinde eşi ve 2 çocuğu bulunan otomobilini fırının önüne park etti. Araç sürücüsü simit almak için fırına girdi. Sürücü fırında beklerken, çalışır durumdaki otomobilden alevler yükselmeye başladı. Otomobilinin yandığını gören vatandaş, hemen koşarak araçtaki eşi ve çocuklarını dışarı çıkartmaya çalıştı. Bu sırada fırında bulunan yangın tüpünü alan fırın işletmecisi Muharrem Bilgiç ile elindeki su dolu kovayla koşan babaannesi Gümüş Bilgiç araca müdahale ederek yangını söndürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, araç sahibi simit almak için sırada beklerken, otomobilden bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor. Çevredeki vatandaşlar koşarak araçta çıkan yangına müdahale etmeye çalışıyor. Otomobil sürücüsü ise araçta bulunan eşi ve çocuklarını kurtarmaya çalışıyor.

"BEN YANGIN TÜPÜNÜ ALARAK İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM"

Olay anını anlatan Muharrem Bilgiç, “Müşterimiz simit almak için geldi. Aracını çalışır vaziyette bırakmış, içinde eşi ve 2 çocuğu vardı. Simitlerini vermek üzereyken aracının alev aldığını gördük. Onu görünce koşarak dışarı çıktık. Ben yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi yaptım. Babam da su döktü. Yangın benzin sızıntısından olmuş. Araç sahibi de araçtaki eşi ve çocuklarını çıkarttı. Mahalledeki herkes su döktü o şekilde söndürdük” dedi.

"ARACI KURTARALIM DERKEN DE FIRINDAKİ SİMİTLER DE YANDI"

Araçta çıkan yangına su ile müdahale etmeye çalışan Gümüş Bilgiç, “Aracın altından ateş çıktı. Ben hemen kovayla su dökmeye başladım. Torunum da hemen gelerek yangın tüpü ile müdahale etti. Sürücü de gelip hemen eşi ve çocuklarını çıkarttı. Kötü bir şey olmadı, çok şükür. Aracı kurtaralım derken de fırındaki simitler de yandı” diye konuştu.

(İHA)

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