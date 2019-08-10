HABER

Simit ayran satarak, 3 çocuk okutuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit-ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit-ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.

Reyhanlı'da Nurhan İsmetoğlu, eşinin 20 yıldan bu yana simit- ayran sattığını, kendisinin de 12 yıldır eşine destek olduğunu anlattı. Çocuklarının iyi eğitim alarak, ülkesine milletine faydalı birer birey olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten İsmetoğlu, çocuklarından Emre’nin (19) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, Cemre’nin (16) Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde, Yakup'un (15) ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde eğitim aldığını kaydetti. Anne İsmetoğlu, "Çocuklarımızın eğitimi ve geçimimiz için ayran simit satıyoruz. Çocuklarım da eğitimlerini canla başla sürdürüyorlar. Üçünün de üniversite eğitimi almasını istiyoruz. Çocuklarımız çok istekliler, onlara güveniyoruz ve başaracaklarına inanıyoruz" dedi.

Günde ortalama 150 ila 200 arasında simit sattıklarını belirten Mehmet İsmetoğlu da en büyük hayalinin çocuklarının okuduklarını görmek olduğunu kaydetti.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibiSarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştuEsnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.