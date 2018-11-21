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Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir simit fırınına gizlenmiş 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir simit fırınına gizlenmiş 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisler, araştırmasında uyuşturucu hapların kent merkezinde bir simit fırınında bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla fırına operasyon düzenleyen polis, ilk etapta yaptığı aramada uyuşturucuyu bulamadı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada ise fırının içindeki gizli bölmelere zulalanmış 320 bin adet uyuşturucu hap bulundu. 54 kilo 160 gram ağırlığındaki haplara el koyan polis, fırında bulunan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildiSimit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

PARTNER'Gelin el ele yürüyelim''Gelin el ele yürüyelim'
Fotoğraflar // İstanbul ve Van'da uyuşturucu operasyonuFotoğraflar // İstanbul ve Van'da uyuşturucu operasyonu
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