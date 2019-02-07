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Simit satarak Elazığspor'a destek olan Muhammed, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da simit satarak kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp destek vererek kentin sevgisini kazanan Muhammed Furkan Gündüz (16), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da simit satarak kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp destek vererek kentin sevgisini kazanan Muhammed Furkan Gündüz (16), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Simit satarak ailesine destek olan Muhammet Furkan Gündüz, 2016 yılında Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına kazandığı 21 lira ile bilet alıp takıma verdiği destekle gündeme gelmişti. 3 çocuklu emekli Yaşar Gündüz ile Zehra Gündüz'ün en küçük çocuğu Muhammed, dün arkadaşlarıyla çay içtiği esnada fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ambulans götürdü. Acil serviste kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed, durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed, dün akşam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. GERİYE ÇETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI Muhammed'den geriye 2016 yılında Elazığspor'a verdiği desteği anlatan videosu kaldı. Görüntülerde, "Simit satıyorum, geçtiğimiz gün Elazığspor için 25 tane fazla simit aldım. Bu 25 tane simidi sattım ve gidip 17 TL'ye Passolig çıkarttım, 4 TL de verip bir bilet aldım. 21 lira büyük bir meblağ değil, küçük bir meblağ. Galatasaray- Beşiktaş derbisinde bir maça oturduğun yerden 10 TL veriyorsun, canlı bile değil. Ama Elazığspor'a geliyorsun, burada 4 lira veriyorsun, kale arkası ise 2 lira. 2 lirayı dilenciye veriyorsun kabul etmiyor, 2 TL'nin peşine düşmeyin" diye konuşmuştu. ELAZIĞSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Elazığspor Kulübü de Muhammed ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Kulübümüz için düzenlenen yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek veren 16 yaşındaki koca yürekli taraftarımız Furkan Gündüz’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Furkan Gündüz’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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