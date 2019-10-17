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Simit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 20 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Simit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 20 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
İzmit’te simit satarak geçimini sağlayan, kazancıyla kurumlara ve kampanyalara bağışta bulunan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla sattığı simitlerden elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı verdi. Üzerinde ‘Mehmetçiğin vurduğu yerde gül biter. Simitler Mehmetçiğe’ yazılı tişört giyen Ayhan, elindeki simit tezgahıyla sokaklarda 2 gün boyunca sattığı 193 simitten elde ettiği 135 lira geliri banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ayhan, amacının harekata katılan askerlere destek vermek olduğunu söyledi.
Suriye'de askerlerin zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Ayhan, "Bugün, Mehmetçiğe destek günü dedik ve 2 günden beri Mehmetçik için koşturuyorum. Vatanımızı koruyan tüm Mehmetçiklerimize yardım etmek istedim. 2 gündür Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için simit satıyorum. 2 gün boyunca sattığım 193 simitten elde ettiğim 135 liralık karı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Rabbim bu vatan için şehit olmuş tüm askerlerimizin mekanını cennet eylesin. Bu vatana sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. Onlar zor şartlarda bizim için mücadele ediyorlar, ben de bu durumda kayıtsız kalmak istemeyip bu bağışı yaptım" dedi.
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Simit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduSimit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduSimit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduSimit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu

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