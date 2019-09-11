Simit yağmuruyla değil Türk bayrağının gölgesinde okula başladılar

Antalya’da Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yeni başlayan öğrenciler, bir üst sınıftaki öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği gündemdeki yerini korurken, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yeni başlayan 160 öğrenci ise ellerindeki Türk bayraklarıyla koridor oluşturan öğrenciler tarafından karşılandı. Alkışlar eşliğinde koridora giren öğrenciler en sonda ise dev Türk bayrağının altından sınıflarına geçti. Okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

"Bayrağın önemini anlatmaya çalıştık"

Okul müdürü Yılmaz Güney, okulun ilk açıldığı yıldan bu yana yeni gelen öğrencilere bir karşılama programı düzenlediklerini kaydetti.

Son karşılama konseptlerinin öğrencileri Türk bayrağı altında okula almak olduğunun altını çizen Güney, “Memleketi bize yurt yapan iradenin anlayışına uygun nesiller yetiştireceğimizi vaat ettiğimiz için ona uygun olmasını istedik. Geçen yıllarda benzer uygulamalar yaptık. Okula yeni gelen öğrenciler bu vesileyle hem alkışlar altında okula geliyor hem de alışmaları kolaylaşıyor. Şanlı bayrağımızın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize anlatmak önemliydi.” dedi.